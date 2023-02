Pericoli e degrado, vico Arcais  chiuso da 7 anni 

Sette anni fa, per non far vedere lo scempio che era diventato vico Arcais, ci hanno piazzato due barriere di legno. Da allora come se niente fosse, di quella stradina lunga appena 73 metri, che costeggia il Chiostro del Carmine, a due passi dalla chiesa del Carmine e a piazza Martini, se ne sono tutti dimenticati. Come se non esistesse, e pazienza se residenti e qualche amministratore (di opposizione allora, di maggioranza oggi) aveva pure presentato interrogazioni. Vico Arcais? Non esiste.

La storia

In realtà quella stradina nel cuore della città non è mai stata fortunata. Prima del nuovo Millennio infatti, benché appunto abbracci un edificio storico come il Chiostro del Carmine che poi la Provincia ha voluto destinare a sede dei corsi universitari, veniva utilizzata come latrina a cielo aperto. Non solo, il muro che la cinge in un lato (non si capisce se di ente pubblico o di un privato) con l’andare del tempo ha mostrato i segni dei cedimenti diventando sempre più pericoloso.

Nei primi anni Duemila il rischio crollo, non essendo mai intervenuto nessuno, è diventato reale, così come reale la condizione di degrado della strada, dove nel frattempo è cresciuta l’erbaccia (ovviamente mai tolta) e sono spuntati pure rifiuti, oltre ad aver mantenuto il ruolo di bagno pubblico. I residenti hanno presentato diversi petizioni per sollecitare interventi e pulizia al Comune ma anche controlli delle forze dell’ordine visto che in quei 73 metri poco illuminati bande di ragazzini andavano a fare di tutto.

Maggio 2014