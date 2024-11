Pericoli e degrado nella strada di Perd’e Cuaddu 

Visibilità ridotta al minino e degrado nella bretella che collega la Statale 128 con l’ex zona industriale di Isili a Perd’e Cuaddu. Una strada che pare senza padrone anche se un padrone c’è: il consorzio Industriale di Nuoro. Eppure la manutenzione manca ormai da diversi anni. La vegetazione ha ormai invaso la carreggiata in diversi tratti.

«In numerose occasioni – ha detto il sindaco Luca Pilia – abbiamo segnalato agli enti competenti la pericolosità della strada, la vegetazione sta limitando nella guida. Occorre un intervento urgente». Anche la minoranza di “Impegno Per Isili” ha segnalato più volte le criticità della strada. «Abbiamo sollecitato il sindaco sulla questione – ha detto Marco Atzori – gli ultimi lavori di messa in sicurezza della strada sono stati fatti durante la Giunta Pala diversi anni fa, purtroppo con i tanti rimbalzi di responsabilità nessuno ha preso in carico le condizioni della strada». Nel luglio 2024 anche il prefetto di Nuoro ha scritto all’assessorato regionale dei Lavori pubblici. Con una delibera del 2007 la giunta regionale l’aveva dichiarata “arteria di interesse regionale”. La densità del traffico è elevata: la strada collega il Sarcidano con Barbagia di Seulo, Barbagia di Belvi e Mandrolisai».

