Pericoli davanti alla chiesa 

È stato reso parzialmente inagibile l’accesso chiesa di Tratalias, situata tra via Ferralasco e via Antonio Segni. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che a seguito di alcune segnalazioni. con il personale dell’ufficio tecnico ha disposto un sopralluogo. Le verifiche hanno consentito di accertare che c’era il rischio di caduta di calcinacci dal cornicione.Pertanto, è stato reso necessario, istituire il divieto di transito e sosta, sia pedonale e carrabile, in attesa che vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza dell’area. (f. m.)

