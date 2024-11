«Pericoli da litio se gli impianti sono vicini a corsi d’acqua» 

Se ci si affaccia sull’ampio spiazzo tra le case di Separassiu, in territorio di Quartucciu, è possibile avere subito un’idea di cosa rappresenti una mega batteria da 180 MW e dei rischi elevati che i Bess (Battery Energy Storage System) implicano per l’ambiente e per chi vive nei dintorni. La gestione di questi sistemi non può prescindere da un rigoroso rispetto della sicurezza e della salute pubblica.

Ne sa qualcosa Cinzia Di Bari, chimico industriale, fra i maggiori esperti di sicurezza, autrice di importanti studi e pubblicazioni sull’argomento. Di Bari non ricorre a troppi giri di parole per raccontare i rischi reali nella gestione dei Bess e dei siti che li ospitano: «La tecnologia al litio presenta rischi elevati per quanto attiene le possibili emissioni di vapori esplosivi o di esplosione delle batterie stesse, con la conseguente produzione di energia meccanica elevata e il rilascio in atmosfera di una serie di sostanze chimiche, come nichel, cobalto e manganese, oltre a nanomateriali come l’ossido di carbonio, altamente infiammabile». Quindi non si potrebbe escludere una contaminazione ambientale? «In caso di incendio no: il fuoco generato dalle batterie agli ioni di litio non può essere fermato, ma solo contenuto. Inoltre, dai residui di combustione, ingenti quantità di sostanze chimiche possono contaminare il suolo».li impianti, tuttavia, non sono dotati di sistemi di sicurezza: «Di sicuro non sono sufficienti, perché potrebbero entrare in avaria. È quindi importante che nella fase di progettazione dei Bess si proceda ad un’attenta analisi del rischio che deve tener conto della conoscenza puntuale del sito, della sua storia geologica e idrogeologica, della vicinanza con case e contesti naturalistici rilevanti. Sarebbe poi fondamentale l’analisi degli indici di piovosità, escludendo categoricamente la scelta di siti in prossimità di fiumi e corsi d’acqua soggetti a esondazioni».Insomma, sembrerebbe che le due aree scelte nel Cagliaritano potrebbero risultare non proprio sicure. La prima perché troppo vicino alle case, la seconda perché appena oltre i margini di aree ad elevato rischio idrogeologico, dove proprio nelle scorse settimane i rii Cixerri e Mannu, hanno rischiato di esondare.

