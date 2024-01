Pergolati fotovoltatici per alimentare il Municipio 

Vanno avanti nel parcheggio del Palazzo municipale a Sinnai i lavori per l'installazione di sette pergole fotovoltaiche. L’obiettivo è produrre energia elettrica al servizio degli uffici comunali per ridurre le bollette che pesano sul bilancio. L’intervento costerà 180mila euro, arrivati col Pnrr. Prevista anche la realizzazione di un box per ospitare i quadri elettrici, l'inverter e il sistema di accumulo: due batterie di capacità 5,2 kw/h.

L’impianto fotovoltaico, come spiega Valentina Lussu, capo dell’ufficio tecnico del Comune, «sarà connesso in rete con la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare».

«L’obiettivo - dicono il sindaco Tarcisio Anedda e l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - è quello di raggiungere un significativo risparmio energetico per le casse del Comune. Una opportunità che non si poteva perdere».

«Dall’analisi dei consumi dell’edificio comunale – si legge nella nota progettuale - si evince un consumo stimabile attorno al

40 per cento, nelle fasce riconducibil ai giorni feriali. Tenendo conto di ciò e considerata l’inattività in Municipio nei giorni festivi, si è scelto di installare un sistema di accumulo, di capacità nominale pari a 10,24 kWh, al fine di immagazzinare l’energia prodotta nei giorni festivi per reimpiegarla nei giorni feriali. L’energia prodotta dall’impianto sarà quasi totalmente autoconsumata dall’edificio comunale». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA