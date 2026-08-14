Pergola village: ecco altri 400mila euro 

Quattrocentomila euro per riqualificare le facciate delle case di Orani e proseguire con la realizzazione del progetto del Pergola Village. È questa la somma stanziata dal Comune di Orani guidato dal sindaco Marco Ziranu per il bando che ha l'obiettivo di portare a termine, con Stefano Boero Architetti, il grande sogno del 1953 dell'artista Costantino Nivola: quello di un paese unito e vitale. Il contributo è suddiviso: al 70 per cento nell'area Pergola Village (14mila euro), al 60 per cento nel Centro Matrice (12mila) e al 50 per cento nelle altre zone A, AB e B (10mila). Spesa ammissibile massima: 20mila euro, iva inclusa. Possono partecipare proprietari, usufruttuari, altri titolari di diritti sull'immobile, e condomini tramite amministratore o rappresentante. Sono finanziabili facciate, recupero e pulizia facciate in pietra, serrande, infissi, persiane, ringhiere e lattonerie. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Sono esclusi gli edifici con lavori già iniziati.

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