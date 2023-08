Pergola Village con 150 case 

Il più grande sogno dell’artista Costantino Nivola diventa realtà. L’amministrazione comunale del paese di origine, Orani, valorizza il centro storico realizzando, passo per passo, ciò che fu per lo scultore il sogno più ambizioso, tanto da sembrare un’utopia: il Pergola Village. Il progetto, da lui ideato, vedeva il paese come un’opera d’arte ambientale intesa a rafforzare il senso di comunità unendo tutte le case per mezzo di pergole di vite e intonaci bianchi e fasce azzurre. Ora circa 150 abitazioni ne fanno parte, ma il numero è in aumento. In questo periodo si sta procedendo ai lavori per la pavimentazione di alcune vie del centro storico e i giardinetti di “Su ponte” seguendo la filosofia dell’artista. Per abbellire il paese l’amministrazione comunale riqualificherà la scuola e la palestra. (g. pit.)

