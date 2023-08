Pergola strangolato dopo una lotta disperata Oggi la verità di Cabras 

La conferma è arrivata ieri all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Gabriele Pergola, l’imprenditore di 43 anni trovato cadavere lunedì all’alba in un B&B di Quartucciu, è morto per strangolamento. La perizia necroscopica avrebbe anche detto che prima di essere ucciso Gabriele Pergola avrebbe avuto una colluttazione con il suio assassino.

L’autopsia è stata effettuata dal professor Roberto Demontis. Subito dopo la salma è stata messa a disposizione della famiglia come auspicato dai legali di fiducia della famiglia dell’imprenditore, Mauro Massa e Fausto Argiolas. In merito il riserbo è totale visto che il presunto omicida, Gabriele Cabras, 19 anni, cagliaritano, residente da alcuni anni a Sinnai, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La scelta

Il giovane rinchiuso da lunedì pomeriggio nel carcere di Uta, sarà interrogato nelle prossime ore dal magistrato inquirente, la dottoressa Diana Lecca al quale gli inquirenti (il capitano Pietro Lucania, il tenente Ignazio Cabras e il maresciallo Daniel Lombardi), hanno inviato un dettagliato rapporto sulle loro indagini. Dopo l’arresto il ragazzo, assistito dall’avvocato Giovanni Cabras, non ha parlato. L’indagato, accusato di omicidio, pare che ora abbia cambiato idea. Sarebbe insomma pronto raccontare al giudice la sua verità su quanto accaduto in quei drammatici momenti all’alba di lunedì nella camera del B&b di via Nazionale. Ovviamente all’incontro col magistrato saranno presenti anche i legali dell’indagato.

La ricostruzione

Secondo le poche notizie filtrate già lunedì, sembra che i due si siano ritrovati nella struttura ricettiva di Quartucciu nella notte di domenica scorsa, dopo un appuntamento telefonico. Sui motivi di questo incontro, il riserbo è totale da parte dei carabinieri di Quartu e di Selargius che hanno finora svolto tutte le indagini, compreso il sopralluogo col giudice e con il medico legale Roberto Demontis.

La salma di Pergola è stata subito restituita alla famiglia come auspicato dai legali di fiducia della famiglia dell’imprenditore. I funerali si terranno domani alle 15,30 nella parrocchia del Sacro Cuore a Quartu. Ad annunciarlo la mamma Luisa,il babbo Paolo,la sorella Tamara e i nipoti.

La vicenda

Una vicenda sconvolgente che ha scosso Quartucciu e non solo. L’allarme è scattato poco prima delle 5 dell’alba di lunedì quando il personale del B&b, si è preoccupato delle urla provenienti dalla camera del locale: una telefonata al 118 e ai carabinieri ha mobilitato i sanitari e i carabinieri di Quartu e Selargius. Quando sono arrivati, la tragedia si era già compiuta: Gabriele Pergola era morto da pochi minuti, riverso sul pavimento. Nella camera non c’era nessun altro. Ma nel giro di pochi minuti, gli inquirenti sarebbero arrivati al presunto omicida verificando le immagini di alcune telecamere e le telefonate partite da cellulare della vittima nella serata.

All’alba Gabriele Cabras, indicato come presunto omicida, è stato rintracciato come detto a Sinnai, pare in strada. Il giovane subito accompagnato in caserma a Quartu, si sarebbe trincerato in un totale mutismo sia su quanto accaduto poco prima a Quartucciu, sia sulle banconote che aveva in tasca (così pare), al momento dell’arresto. Alcune ore dopo il suo trasferimento al carcere di Uta dove è attualmente detenuto. Nella camera del B&B di Quartucciu, nel frattempo veniva ultimato il sopralluogo degli inquirenti con la decisione del magistrato di disporre la perizia necroscopica sulla salma dell’imprenditore.

