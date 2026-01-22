VaiOnline
Bocce.
23 gennaio 2026

Perfugas può giocare dopo 10 anni di attesa 

Un impianto e una socetà ritrovati. Dopo dieci anni di attesa, Perfugas ha di nuovo un Bocciodromo comunale, inaugurato ieri dopo la riqualificazione finanziata con 200mila euro dalla Regione. Era abbandonata dal 2016 e ieri il sindaco Giovanni Filiziu l’ha “consegnata” al presidente del Comitato Regionale Fib Sardegna, Gianluca Lilliu, alla presenza delle autorità locali e per la gioia dei rappresentanti delle associazioni sportive del territorio. Con la benedizione del parroco, don Gabriele Galleri, di fatto rinasce l’attività, sancita dalla prima gara regionale della specialità “Volo”, alla quale la pista è dedicata., e alla quale hanno preso parte i migliori giocatori sardi. Ma con l’apertura del bocciodromo può ripartire anche la vita sportiva della storica società bocciofila locale, l’Ericium Perfugas, che ha fatto da padrona di casa all’apertura della stagione agonistica 2026 nell’Isola.

«La riapertura di questo impianto», ha dichiarato con soddisfazione il presidente del Comitato sardo della Federbocce, Gianluca Lilliu, «è un segnale importante per tutto il movimento delle bocce: significa ridare a Perfugas un luogo di sport e socialità, valorizzare il lavoro delle società e offrire ai giovani un’occasione in più per avvicinarsi alla nostra disciplina».

