Performance, danza e poesia E Isili si veste d’arte con In Situ 

«Archivio, archetipo, comunità, generazioni, mani, preghiera, scrittura, suono», sono queste le parole che usano gli organizzatori (il Gruppo e-motion) per fare da guida alla seconda edizione del Festival In Situ, in programma a Isili dal 30 agosto al 7 settembre e che si sviluppa tra alcuni dei luoghi simbolici del paese: piazza San Giuseppe, il Teatro Sant’Antonio, piazza dei Ramai e piazza Belvedere che diventano scenografie vive, attraversate da performance di danza contemporanea, musica, poesia, fotografia e artigianato.

Primo weekend

L’inaugurazione è per venerdì 30 alle 21 in piazza San Giuseppe, con tre performance firmate da Gruppo e-motion, Egribianco (Piemonte) e Petranura Danza (Sicilia): un’apertura dedicata al tema della scrittura sonora, che accompagnerà il pubblico in un viaggio sensoriale tra musica e corpo, tra ascolto e presenza.abato 31, sempre in Piazza San Giuseppe, il festival prosegue alle 18 con una performance che nasce dall’incontro tra il Gruppo e-motion e la tessitrice Daniela Ghiani: il telaio si trasforma in strumento musicale e performativo, evocando il tema delle mani e della tessitura come gesti antichi e simbolici. La serata continua al Belvedere, dove le compagnie Mandala Dance Company (Lazio) e ResExtensa – Porta d’Oriente (Puglia) proporranno creazioni ispirate ad antiche scritture e immagini archetipiche, aprendo nuovi spazi di immaginazione e memoria.

A settembre

Il terzo appuntamento è fissato per venerdì 6 settembre alle ore 18.30 al Teatro di Sant’Antonio, con le performance firmate da Gruppo e-motion/Asmed – Balletto di Sardegna e dalla compagnia spagnola Cia. Nomada. Il corpo diventa qui mezzo per attraversare le generazioni, un ponte tra passato e presente, tra ricordo e attualità.Il festival si chiude sabato 7 settembre con due appuntamenti. Alle ore 18, in piazza dei Ramai, andrà in scena la performance “Custodisi de su fiu”, un omaggio alla tessitrice Dolores Ghiani e al valore simbolico del filo come legame e trasmissione.A seguire, alle 18.30 al Teatro di Sant’Antonio, le compagnie Movimento Danza (Campania) ed Ersilia (Veneto) chiuderanno il percorso con narrazioni intrecciate di mani, vita e storie quotidiane.

Parola poetica

Elemento distintivo del festival è anche la presenza viva della parola poetica, affidata alla comunità e ad artiste locali che da anni raccontano se stesse e il territorio attraverso la scrittura: Ilse Atzori, Laura Dessì, Filomena Orgiu, Manuela Orrù e l’Associazione Is Amigus de sa poesia. Le loro voci accompagneranno ogni serata, offrendo al pubblico una visione intima e profonda del vissuto di Isili.Durante tutte le giornate sarà inoltre possibile visitare l’installazione fotografica “Topografia di una performance” di Elisabetta Falqui, che documenta, osserva e restituisce la relazione tra corpo, spazio e memoria. (red. spet.)

