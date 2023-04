Perforazione del timpano, primi interventi con la tecnica “inlay” 

Si chiama “miringoplastica endoscopica inlay” e consiste in una metodica chirurgica usata in caso di perforazione della membrana timpanica e che da qualche tempo viene eseguita nella Struttura complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità diretta da Loris Pelagatti.

Ad eseguire l'operazione, qualche giorno fa, è stato il chirurgo Giulio Addari, recentemente tornato in Sardegna dopo gli anni trascorsi in diversi Centri Universitari Francesi (Parigi, Lilla e Marsiglia). «Si tratta della tecnica che prevede la ricostruzione della membrana timpanica con del pericondrio prelevato dalla faccia intera del trago, con cicatrice millimetrica quasi invisibile, e senza necessità di scollamento della membrana timpanica – spiega Addari - . Tale tecnica consente un recupero postoperatorio rapido: il paziente può tornare a casa il giorno stesso dell'intervento chirurgico». Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Asl di Is Mirrionis è da anni centro regionale di riferimento per la diagnosi e cura delle neoplasie maligne del cavo orale, faringo-laringee del collo e dell'orecchio.

