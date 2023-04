Perez, poi Leclerc: la Ferrari è viva 

Baku. È la sprint, 100 km, appena 17 giri, ma è sempre una gara. E sul passo che conta la Red Bull resta sempre parecchio avanti. La formula 1 riparte da Baku, dopo un lungo stop e molte novità in pista: non cambiano però i protagonisti, almeno la macchina regina, che intanto si prende il bottino pieno della prima sprint della stagione con Sergio Perez, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco era partito dalla pole (e lo farà anche oggi nel gp vero alle 13 su Sky Sport) ma quando il rivale della monoposto blu ha azionato l'ala mobile sul rettilineo del complicato circuito cittadino azero il sorpasso è stato una formalità. «Non possiamo cambiare la macchina, ma c'è la conferma di quanto pensavano: la Red Bull ha ancora un vantaggio in gara». ammette Leclerc, pragmatico.

La gara breve ha regalato sorpassi, bandiera rossa e pure scintille a parco chiuso: protagonista Max Verstappen, che, scontento del terzo posto, al termine della sprint va a prendere di petto George Russell, accusandolo di essere stato troppo aggressivo in partenza e averlo danneggiato (la su Red Bull presentava uno squarcio profondo sulla pancia sinistra). Un Verstappen nervoso che con la macchina che ha cercherà di prendersi anche il quarto Gp del 2023. La Ferrari resiste e oggi parte dalla pole con Leclerc e dalla seconda fila con Sainz, quarto. In mezzo le Red Bull.

