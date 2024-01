Pereiro-Ternana, l’affare subisce una brusca frenata 

Il Cagliari in campo per iniziare a preparare la sfida di domenica alla Domus (ore 15) col Bologna, prima partita del girone di ritorno. Al Crai Sport Center attenzione soprattutto a Lapadula, che cerca di forzare i tempi dopo la frattura di due costole rimediata con l'Empoli. Sicuri assenti, invece, l'infortunato Shomurodov e Luvumbo, con l'Angola in Coppa d'Africa. Dovrebbero esserci Jankto e Capradossi, costretti a saltare la trasferta di Lecce per un attacco influenzale.

Intrigo Pereiro

E chissà se ad Asseminello ci sarà anche Pereiro. Il trasferimento alla Ternana sembrava chiuso, col giocatore atteso in Umbria con la formula del prestito oneroso. Ma la trattativa si sarebbe arenata per delle pendenze tra il Cagliari e il giocatore, che ha ribadito l'intenzione di raggiungere a Terni il ds Capozucca (che si prende anche un altro ex rossoblù, l'argentino Carboni). La Ternana ha comunicato che se la trattativa non dovesse chiudersi oggi, andrà a cercare altrove, lasciando Pereiro in Sardegna. Si cerca squadra anche per Capradossi e Desogus. Sul fronte entrate, probabile che gli sforzi si concentrino su un centrocampista. (al.m.)

