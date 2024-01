«Pereiro-Ternana, ci siamo» 

Il Cagliari gli è rimasto nel cuore e quel divorzio, poco più di un anno fa, è stato uno dei momenti più dolorosi della sua carriera. «Sono stato male, mi ha ferito, non meritavo una cosa del genere». Ma il calcio va avanti e Stefano Capozucca, ora ds della Ternana, certi legami non li ha spezzati. Come quello con Gaston Pereiro che oggi lo raggiungerà in Umbria. Ed è stato lo stesso Capozucca ad annunciarlo a “Il Cagliari in diretta”, ieri, su Radiolina e Videolina: «Ho bisogno di lui e lui mi ha risposto “papà, con te vengo volentieri”. E oggi firmeremo i documenti».

La scommessa

Sei mesi in prestito, accollandosi una parte dello stipendio. Capozucca scommette su Pereiro: «Alla Ternana abbiamo scarse risorse, ma tanta fantasia. A Terni perdo un giocatore importante, Falletti (andrà alla Cremonese) e devo sostituirlo con un giocatore che ha qualità importanti, qualità che a volte tiene nel cassetto». Capozucca spiega: «Gaston è un ragazzo a cui sono affezionato, con valori umani unici. A volte va in letargo, ma magari con me si risveglia. In un colloquio qualche giorno fa gli ho chiesto se avesse voglia di mettersi a disposizione e lui mi ha risposto “papà, con te vengo volentieri”. Quando si accende la luce è qualcosa di straordinario».

La ferita

Il divorzio a ottobre del 2022, quando Capozucca e il presidente Giulini si sono scontrati sulla posizione di Liverani in panchina. «Sono stato male, ho sofferto. Persone che circondavano il mister hanno raccontato delle bugie sul mio conto. Io non ho mai voluto il male del Cagliari o delle persone, non pensavo potesse finire così». Di quel Cagliari ricorda: «A inizio anno, Liverani non considerava Luvumbo, voleva un altro esterno. Mi sono battuto per tenere lui e Kourfalidis, ora sono contento stia facendo bene. Peccato parta per la Coppa d'Africa. Pavoletti è un mito per me, una persona a cui voglio bene, con valori importanti. Lo apprezzo come uomo e come giocatore».

Forza Cagliari

Domani sera in Salento ci sarà la sfida con il Lecce del suo amico D'Aversa: «Una partita molto difficile. Mi piace come gioca il Lecce, ma avranno diverse assenze e questo può essere un vantaggio per il Cagliari. Lo allena il mio amico D'Aversa: non gli ho mai proposto il Cagliari perché è uno dei miei figli calcistici e ci tenevo a tenere i rapporti». Ora c'è Ranieri: «Un allenatore con grandi qualità, soprattutto morali. La gente lo ama e questo è un bene perché così la squadra è protetta. Sono certo che rimarrà in A». A proposito: «Forza Cagliari».

