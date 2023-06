Pereiro, siamo ai titoli di coda: torna dall’Uruguay e sarà ceduto 

Sei mesi a casa, nel suo Nacional in Uruguay, che dovevano servire per rifiorire e che, invece, sono stati caratterizzati dalla stessa mediocrità mostrata nei tre anni di Cagliari. Gaston Pereiro sta preparando le valigie. Ancora pochi giorni e il prestito secco che gli ha permesso di rivestire la maglia dei Tricolores finirà e l'attaccante tornerà a essere un giocatore rossoblù. Difficilmente, però, Pereiro avrà una nuova chance. Il ds Nereo Bonato sta cercando una sistemazione, possibilmente definitiva, a una promessa mai mantenuta.

Basta così

«Inutile suonare, qui non ti aprirà nessuno». Il Cagliari chiude la porta a Gaston da Montevideo, che nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio d'amore ai rossoblù tramite un'intervista a Radio Uruguay: «Il Cagliari è salito in Serie A e mi piacerebbe restarci. La città è molto bella, sono sistemato e ho già tutto là. Sono contento se dovessi restare e lo farei con grande piacere». Un piacere tutto suo, verrebbe da dire. Perché il Cagliari sembra intenzionato a chiudere definitivamente la storia in rossoblù di Pereiro, che in tre anni ha bruciato tutte le possibilità accordategli dai tecnici che si sono succeduti sulla panchina. In principio fu Maran, che chiedeva disperatamente un difensore centrale e che invece, nel mercato di gennaio, si vide arrivare un trequartista di talento immenso, un colpo di fulmine del presidente Giulini che colse al volo quella che sembrava l'occasione della vita, col giocatore in scadenza dal Psv Eindhoven, dove aveva totalizzato 154 presenze con 48 reti tra campionato, coppa nazionale e coppe europee, Champions inclusa. L'arrivo di Pereiro fu la goccia che fece traboccare il vaso nei rapporti tra tecnico e presidente, che poco prima del lockdown esonerò Maran per sostituirlo con Zenga. Ma anche l'ex portierone dell'Inter bocciò Pereiro. Stessa musica con i tecnici successivi, che ci hanno provato salvo arrendersi davanti all'evidenza e l'evanescenza di un giocatore caduto nel pentolone della classe estrema da piccolo, ma che troppo spesso si ferma a contemplare la sua bravura. Di Francesco, Semplici, Mazzarri e, buon ultimo Liverani: prima i tentativi, poi la resa. La bocciatura definitiva da parte di Ranieri, che chiede giocatori veloci di testa e di gambe. Non proprio le caratteristiche di Pereiro, partito alla chetichella per Montevideo dopo la panchina col Como, nel giorno d'esordio di Re Claudio.

Flop uruguagio

A Montevideo, col Nacional, sognava la rinascita. E invece anche lì è visto lo stesso film che aveva angosciato nelle sale cagliaritane. In campionato 15 presenze e un solo gol, con cambi di posizione (anche play davanti alla difesa) fino alla scelta di Gutierrez di farlo partire dalla panchina. Altre 3 presenze nel torneo Intermedio, aperto con un gol contro il Cerro e chiuso con i 60' giocati nella gara persa 3-0 contro il Liverpool venerdì. Ora tornerà a Cagliari, dove ha messo insieme 69 presenze e 9 reti, l'ultima nella prima gara di campionato a Como, il pari all'ultimo tuffo che sembrava poter aprire una nuova storia. Ma era solo la solita illusione. Gaston inizierà il ritiro, senza disfare le valigie. La sua avventura in rossoblù aspetta solo i titoli di coda.