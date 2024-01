Pereiro show all’esordio a Terni 

A Gaston Pereiro sono bastati 73 minuti per conquistare la Ternana. Nella sua gara d'esordio contro il Cittadella, l'uruguaiano arrivato in prestito dal Cagliari è stato subito protagonista con due assist e il gol del 3-1. Un gol festeggiato con l'abbraccio a bordo campo al ds Capozucca, regista dell'operazione che lo ha portato in Umbria. Subito schierato titolare da Breda, Pereiro, con la 10 sulle spalle, dopo 22' ha pennellato col sinistro il cross trasformato in rete da un altro ex rossoblù, l'argentino Carboni. Dopo l'1-1 del Cittadella, a inizio ripresa, un suo destro si è trasformato nell'assist per il 2-1 di Lucchesi. Poi (16') Pereiro è andato via in contropiede, al limite ha sbilanciato con una finta i due difensori ospiti e poi, con un sinistro angolatissimo, ha firmato il definitivo 3-1. Al 28' la sostituzione e la standing ovation dei suoi nuovi tifosi. (al.m.)

