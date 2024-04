Pereiro, nostalgia canaglia 

Quattro anni di Cagliari, tra grandi magie e lunghe pause. A gennaio i saluti, il trasferimento per sei mesi in prestito alla Ternana, chiamato dall'ex ds rossoblù Stefano Capozucca, convinto di poter avere le chiavi di quel sinistro fatato che sa disegnare traiettorie impossibili. E a Terni, nella città di San Valentino, ecco il Gaston Pereiro che a Cagliari si era visto solo a sprazzi. Quattro reti in undici partite, il faro di una Ternana che lotta per restare in Serie B, aggrappata a un talento illegale per la cadetteria. Lui, Gaston, sorride. «Volevo solo giocare con continuità e divertirmi», ha spiegato ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina. «E quando Capozucca mi ha chiamato a Terni, facendomi sentire così importante, non ci ho pensato un attimo».

La rinascita

A Terni è un idolo. Anche nel buio, la sua luce si accende sempre. «Sta andando bene, sto giocando con continuità, sto segnando. Ma dobbiamo continuare così, mancano sette partite e dobbiamo salvarci». La salvezza, quella della Ternana, dopo averla cercata col Cagliari. «Lottare per la salvezza è complicato, non puoi sbagliare nulla. Ma quando entro in campo cerco sempre di fare al meglio quello che so fare, senza pensare ad altro». L'importante è giocare, un qualcosa che a Cagliari non è riuscito a fare. Per lui 71 presenze, 9 reti e tanti rimpianti in chi avrebbe voluto vederlo ancora di più. Gaston, però, non ha sassolini nella scarpa: «Mi sarebbe piaciuto giocare di più e con più continuità a Cagliari. Ma ora sono a Terni per sentirmi importante, per divertirmi, sono qua e seguo sempre le partite del Cagliari. Ho visto quella col Verona e sono sempre in contatto con i miei ex compagni».

La chiamata

Con Ranieri il campo lo ha visto poco o nulla. E a gennaio ecco la chiamata di Capozucca da Terni: «Mi ha voluto qui per giocare. Volevo avere più continuità, negli ultimi sei mesi avevo giocato poco e solo in Coppa Italia. Questa opportunità mi è piaciuta e mi è piaciuto che il direttore mi chiamasse, facendomi sentire importante». Come forse mai era accaduto a Cagliari. Dove però brillano ricordi come la doppietta a Bergamo, proprio contro l'Atalanta, o la vittoria in rimonta col Parma, da 1-3 a 4-3, «le mie partite più belle». A Cagliari ricorda con piacere due allenatori: «Mi piaceva l'idea di gioco di Di Francesco, ma anche Mazzarri, quello con cui ho giocato di più».

Ritornerò

L'arrivo a gennaio 2020 dal Psv: «Era tutto nuovo: città, compagni, lingua. Ma mi sono trovato bene, c'erano Nandez e Oliva che mi stavano vicino e un gruppo che mi ha fatto subito sentire a casa. E poi i tifosi, che ringrazio sempre». A proposito di Nandez: «Lui in campo dà tutto, corre per tutta la partita. Lo vedo concentrato su questa salvezza, come in questi quattro anni in cui siamo stati insieme». Nessun rancore verso Ranieri: «Non ho fatto in tempo a salutarlo quando sono partito, la trattativa è stata fatta velocemente, sono partito senza vedere il mister e i compagni, ho potuto salutarli solo su Whatsapp».

Un pezzo di cuore è ancora a Cagliari: «Mi manca la Unipol Domus piena, con i tifosi. Ai miei compagni dico che speriamo di centrare la salvezza. Sono a Terni, ma sono un tifoso del Cagliari. E poi ho ancora un anno di contratto, fino al 2025. Sono venuto sei mesi a Terni e a giugno tornerò, spero ancora in Serie A».

