Pereiro e Kourfalidis, chi si rivede 

Un mercato congelato dall'assenza di un allenatore, ma anche il Cagliari, tra il 12 e il 14 giugno, dovrà muoversi per definire il futuro dei giocatori di rientro dai vari prestiti. Diversi i tesserati con la società rossoblù che hanno giocato fuori dalla Sardegna nell'ultima stagione e il cui destino dovrà essere deciso entro la settimana prossima. A partire da Razvan Marin, il centrocampista romeno all'Empoli dal 2022 e che, dopo due anni di prestiti in Toscana (con 65 presenze e 2 reti), potrebbe essere definitivamente riscattato dal club del presidente Corsi. Un riscatto già fissato in 2 milioni, che andrebbero così nelle casse del Cagliari, che avrebbe anche una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita.

Prestiti pesanti

Cinque mesi in Umbria, con la Ternana, retrocessa nonostante i suoi 6 gol, tra campionato e playout. Gaston Pereiro torna a Cagliari a cui è legato da un ultimo anno di contratto da 1,2 miloni, il più pesante nella rosa rossoblù. Salvo clamorose sorprese, l'uruguaiano non dovrà disfare le valigie, non rientrando nei piani della società. Che per l'ennesima estate lavorerà per trovargli una sistemazione, operazione particolarmente complicata visto il pesante ingaggio. Problema che invece non si porrà con Marko Rog, in prestito fino al prossimo 31 dicembre alla Dinamo di Zagabria, dove nell'ultima stagione ha ritrovato il campo, giocando nove spezzoni di partita.

Dalla B con furore

Tornano alla base anche due ex Primavera che sono stati protagonisti nell'ultima Serie B. Stagione poco fortunata quella di Christos Kourfalidis (classe 2002), retrocesso in C con la Feralpisalò. Ma il giovane centrocampista greco si è messo in mostra, collezionando 29 presenze, condite da 3 reti. Kourfa tornerà a Cagliari e cercherà di convincere il nuovo allenatore durante il ritiro che partirà l'8 luglio al Crai Sport Center, con l'obiettivo di restare in rossoblù. Ci spera anche Davide Veroli (classe 2003), punto di forza della difesa del Catanzaro, con cui ha giocato 31 partite, tra campionato e playoff, arrivando anche a meritarsi la convocazione in Under 21, con cui ha debuttato giovedì scorso nella gara persa 4-0 con l'Ucraina. Se il Catanzaro dovesse esercitare il riscatto, il Cagliari è pronto a controriscattare il difensore, che poi verrà messo alla prova durante il ritiro. E nel precampionato proverà a meritarsi un posto al sole anche Nik Prelec (classe 2001), l'attaccante sloveno acquistato nel mercato invernale del 2023 dal Tirol, formazione cui è stato rimandato in prestito. Stagione positiva per l'attaccante, con 32 presenze in campionato, 8 reti e 5 assist. Toccherà al nuovo allenatore decidere se puntarci, in un attacco al momento ridotto all'osso, o farlo di nuovo partire.

Gioventù rossoblù

Fine prestito anche per tanti altri giovani che torneranno alla base, ma con poche speranze di restare. Anche se Isaias Delpupo (classe 2003, 33 presenze e 9 gol con la maglia del Pontedera di Max Canzi) ha dimostrato di poter ambire a un eventuale salto di categoria. Ai vari Giuseppe Ciocci, Jacopo Desogus, Christian Travaglini, Salvatore Boccia, Luigi Palomba, Nicolò Cavuoti, Gianluca Contini e Francesco Zallu, invece, il Cagliari cercherà una nuova sistemazione.

