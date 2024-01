Pereiro ci riprova (con la Ternana) 

Stavolta non ci sono state sorprese: Gaston Pereiro ha lasciato il Cagliari e giocherà in prestito, per i prossimi cinque mesi, con la Ternana, in Serie B.

Arrivederci Gaston

Un colpo annunciato due settimane fa a “Il Cagliari in diretta” da Stefano Capozucca, ex ds rossoblù ora alla Ternana. I dubbi dell'agente del giocatore hanno rischiato di far saltare l'accordo, tanto che gli umbri stavano virando sul giovane Pagano della Roma. Mercoledì la svolta, con Pereiro che ha svuotato l'armadietto ad Asseminello per poi volare a Roma. Dopo le visite mediche, ieri mattina è arrivato a Terni per mettersi a disposizione di Breda. Prestito secco e oneroso, col Cagliari che mette in cassa poco più di 250mila euro, utili per poter operare in entrata. Pereiro, che potrebbe esordire con la maglia numero 10 già domani contro il Cittadella, saluta con due sole presenze stagionali, entrambe in Coppa Italia.

Idea Touré

Sempre in uscita il Cagliari cerca di trovare una sistemazione a Elio Capradossi (potrebbe rescindere) e Jacopo Desogus (in prestito). La cessione di Pereiro aiuta sul fronte entrate, col ds Bonato che cerca un centrocampista forte fisicamente. Tra gli obiettivi il tedesco (originario della Guinea) del Pisa Idrissa Touré, classe '98. (al.m.)

