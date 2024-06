Pereiro, a volte ritornano 

Con la partenza di Nahitan Nandez resta l'unico rappresentante dell'Uruguay nella prossima rosa del Cagliari, a meno di colpi estivi nella Republica Oriental, ma soprattutto diventa il giocatore con l'ingaggio più alto pagato dal presidente Tommaso Giulini, 1,2 milioni netti per l'ultimo anno di contratto. Misteri del calcio, perché Gaston Pereiro, rientrato dai cinque mesi di prestito alla Ternana, è destinato all'ennesima estate con le valigie pronte sul letto, visto che il ds Nereo Bonato proverà a trovargli una sistemazione definitiva e chiudere, così, una storia che forse non è mai iniziata.

L’illusione

Poca corsa sul campo, un via vai continuo fuori. Arrivato nel gennaio del 2020 con le stimmate del talento estremo dal Psv Eindhoven, dove giocava per il titolo e incantava in Champions League, Pereiro a Cagliari non è mai riuscito a imporsi. Quasi una bestemmia per un uruguaiano in una terra dove i connazionali si sono sempre sentiti a casa. Lui no. Di allenatori ne sono passati tanti, tutti hanno provato a metterlo al centro del progetto, salvo arrendersi all'evidenza. L'ultimo è stato Claudio Ranieri, che oltre trent'anni fa tenne a battesimo il leggendario trio formato da Herrera, Francescoli e Fonseca, quello da cui (dimenticando il flop Victorino) tutto ebbe inizio. Qualche allenamento e Re Claudio dà subito il via libera alla prima partenza in prestito, nel gennaio 2022. Un ritorno in Uruguay, con la maglia del Nacional, per ritrovarsi e, magari, tornare a splendere. Ma anche a casa Gaston regala più ombre che luci e, a fine stagione, torna in Sardegna, senza che il Nacional muova un dito per provare a trattenerlo. Ranieri prova a dargli una nuova chance, lo segue per tutto il precampionato, dove però Pereiro, dopo qualche lampo, si ferma per infortunio. E i suoi ultimi sei mesi del 2023 saranno un incubo: unico giocatore di movimento mai impiegato in campionato e appena due presenze, impalpabili, in Coppa Italia. Abbastanza per convincere Ranieri a considerarlo una causa persa e avvallare la sua ennesima partenza a gennaio.

La chiamata

Per Pereiro l'unica chiamata è quella di Stefano Capozucca a Terni, bassa classifica di Serie B. L'ex ds rossoblù cerca un giocatore che possa spostare gli equilibri in una squadra in lotta per la salvezza e chiama. Pereiro accetta, a Terni impazziscono di gioia. Eccolo protagonista, a modo suo, naturalmente: lampi accecanti in mezzo a lunghi blackout, col tecnico Breda che lo schiera sempre titolare, ma che quasi mai lo lascia in campo fino al 90'. Il bottino è di 5 reti e 3 assist che permettono alla Ternana di giocarsi la salvezza nei playout col Bari. E ancora Pereiro, all'andata, segna la rete dell'1-1 che sembra portare gli umbri alla salvezza. Salvo crollare al ritorno: sconfitta 3-0 e retrocessione.

Il futuro

Pereiro torna a Cagliari e aspetta. Ha ancora un ultimo, e ricco, anno di contratto, ingaggio da 1,2 milioni che, dopo l'addio di Nandez (che arrivava a 1,6 milioni), diventa il più alto in rosa. Ma per lui quello rossoblù sembra un discorso chiuso. Il direttore sportivo Bonato cerca acquirenti, magari in Arabia Saudita, dove potrebbe raggiungere il connazionale Nandez. Un'estate attaccato al telefono, in attesa di conoscere il suo futuro immediato. Con l'unica certezza che questo sarà l'ultimo anno di una storia mai nata.

