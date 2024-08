«Pere, agrumi e ortaggi divorati dai cervi» 

Il nonno quell’azienda agricola di Castiadas – trenta ettari tra la borgata di Sitò e le montagne di Minni Minni – l’aveva costruita con passione e fatica. Il papà – scomparso qualche anno fa – l’aveva portata al successo e lui, Massimo Paesano, oggi 39enne, l’ha rilevata «perché è la mia vera grande passione. Anzi, a dire il vero sin da bambino sono sempre stato qui a dare una mano».

L’azienda

Un’azienda florida, in grado di produrre quintali di melanzane, pomodori, zucchine. E poi pere, agrumi, olive, mandorle. Sino a quando i cervi hanno iniziato le loro scorribande: «Distruggono tutto – racconta Paesano, disperato – e io non ho armi per potermi difendere. In questi trenta ettari oramai non c’è più nulla, solo desolazione. Per sbarcare il lunario sono costretto a fare la stagione a Costa Rei. Ma non si diceva che i pochi giovani agricoltori dovevano essere incentivati?».

Il dramma

La devastazione è iniziata una decina di anni fa («Ma allora i cervi erano pochi») per poi diventare una piaga incontrollabile. «Ho escogitato qualsiasi cosa, ad esempio ho messo le piante di pere attorno a quelle di pere selvatiche. Niente da fare, i cervi le selezionano e mangiano solo quelle buone». Arrivano in branco, oramai anche di giorno. Scendono dalla montagna, mangiano quello che trovano e vanno via. «Non hanno più paura dell’uomo – spiega – a malapena riesco a respingerne qualcuno grazie ai cani da caccia. Ma poi ritornano, insistono e io mi ritrovo senza armi».

Nessun rimedio

Un fenomeno che sta mettendo in ginocchio tutti gli agricoltori di Castiadas: «Da altre parti – aggiunge Paesano – qualcuno è riuscito a piazzare recinzioni apposite quando c’erano i contributi regionali. Io come posso oggi recintare trenta ettari? Mi ci vorrebbero 50mila euro e non sono certo di riuscire a risolvere il problema. Spero che la Regione metta ancora a disposizione dei fondi per le recinzioni».

La richiesta principale però è più generale: «Si trovi una soluzione, qualunque essa sia, per far sì che i cervi restino lontani dai campi così come accadeva sino a vent’anni fa. Io sono disposto anche a dargli da mangiare, ma che stiano a distanza».

L’iniziativa

Un’idea di futuro per lui e la sua azienda Paesano ha provato ad abbozzarla inaugurando poche settimane fa all’interno di quei trenta ettari la casa vacanza “Cor’e Chelu”: «Vorrei deliziare i miei ospiti coi prodotti delle mie terre, fargli vedere come si lavora nei campi e gustare un frutto appena colto. Non posso farlo, sino a quando ci saranno i cervi».

La supplica

Il futuro al momento è difficile da immaginare: «E dopo Ferragosto per i cervi arriva il periodo degli amori e saranno ancora più devastanti. Come se non bastasse la siccità o le quotidiane difficoltà che incontriamo. Ma questo è quello che amo fare, non voglio abbandonare i campi. Vale per me e per i miei colleghi di Castiadas. Aiutateci».

