«Perdono per il silenzio sulle foibe» 

Giorgia Meloni torna nel sacrario di Basovizza, per lei «un luogo del cuore», primo capo del governo in visita il 10 febbraio, e chiede scusa. «Siamo qui a chiedere ancora perdono, a nome delle istituzioni di questa Repubblica, per il colpevole silenzio - scandisce - che per decenni ha avvolto le vicende del nostro confine orientale».

«Italiani due volte»

Parole che, dal monumento simbolo delle foibe sul Carso triestino, provano a mettere un punto fermo sul riconoscimento di quel sacrificio e sull’italianità di vittime ed esuli che restarono con «l’unica cosa che i comunisti titini non potevano togliere loro e cioè l’identità». Poi la premier scrive sull’album del centro di documentazione del monumento: «Italiani due volte, per nascita e per scelta. L’Italia onora il vostro sacrificio». Ma a segnare il Giorno del ricordo, oltre a qualche commento polemico come da copione, è la targa in memoria dei martiri dell’Istria e della Venezia Giulia rotta a Firenze, vicino alla Fortezza da Basso. Già danneggiata, da pochi giorni era stata ripristinata.

«Negazionismo»

Un gesto «frutto di un negazionismo strisciante» per Giovanni Donzelli, fedelissimo di Meloni, che accusa: «I tentativi di ridimensionare, giustificare, nascondere la tragedia delle foibe da parte di esponenti della sinistra, anche istituzionale, rischiano di essere una copertura per chi compie questi gesti». E spunta il tema della revoca dell’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica assegnata al dittatore jugoslavo Tito. Meloni ricorda che «è materia in discussione in Parlamento» e anticipa: «Io sono ovviamente d’accordo». Alla Giornata del ricordo si contrappone il “Giorno della menzogna” come si legge in uno striscione di Rifondazione comunista. Obiettivo, dice Giovanni Barbera, «contestare la narrazione mistificata e tossica sulle foibe, imposta inopinatamente a tutti noi come verità di Stato».

