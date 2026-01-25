Perdono l’orientamento, disavventura per due cacciatori 

Hanno perso l’orientamento mentre erano impegnati in una battuta di caccia a Campos Bargios, nel territorio di Urzulei. Le avverse condizioni meteo hanno impedito a due cacciatori, un 68enne di Selargius ma residente a Sinnai e un 58enne di Cagliari, di ritrovare la strada per raggiungere l’auto che avevano lasciato in sosta. Perciò hanno dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco.

Per recuperarli, dalla sala operativa del comando di Nuoro hanno allertato la squadra del distaccamento di Tortolì e chiesto l’intervento di Drago 145, l’elicottero di base ad Alghero. Il mezzo aereo ha effettuato un primo tentativo di recupero, ma l’equipaggio ha dovuto desistere a causa delle cattive condizioni di visibilità che insistevano sul territorio, particolarmente frequentato dalle doppiette provenienti da diverse zone della Sardegna.

Alle 16.30 i due dispersi, infreddoliti ma in buone condizioni di salute, sono stati recuperati dalla squadra del distaccamento di Tortolì e accompagnati al proprio mezzo. La loro giornata era cominciata all’alba. Come di consueto avevano raggiunto i boschi dell’alta Ogliastra per la battuta di caccia al cinghiale, la penultima del calendario venatorio. Ma a metà pomeriggio si sono fatti sorprendere dalle intemperie e sono rimasti intrappolati nel bosco. Per loro è stato impossibile rientrare verso l’auto senza l’aiuto dei vigili del fuoco. Sono stati momenti di tensione: i due hanno rischiato di trascorrere la notte all’addiaccio, ma l’arrivo del personale del 115 si è rivelato davvero provvidenziale.

