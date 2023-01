«Perdono chi mi ha derubato» 

«Il caso ha voluto che io fossi fuori per alcuni minuti per svolgere alcune commissioni» racconta il parroco, «mi sono accorto del furto quando sono tornato a casa: ho trovato tutto a soqquadro e ho capito». A don Collu è bastato attraversare la strada e fare denuncia. «Questo fatto non mi scoraggia dal fare del bene», sottolinea il parroco: «Certo è stata una vigliaccheria,ma ormai è andata così. Mi dispiace più per i danni che hanno fatto alle porte che per i soldi, che erano comunque pochi».

L’azione è stata rapidissima: ci hanno messo circa 9 minuti a entrare e uscire. Ma pur conoscendo le abitudini della vittima, ai ladri forse sono sfuggite le telecamere presenti nell’area, le stesse che li hanno inchiodati: la parrocchia si affaccia sulla piazza Matteotti, a pochi metri da municipio e attività commerciali, ma (soprattutto) si trova dall’altro capo della strada rispetto alla caserma dei carabinieri. I militari, anche grazie alle tante telecamere di sorveglianza nella zona, hanno ricostruito la dinamica in pochissimo tempo. Inoltre il parroco li ha poi riconosciuti: erano gli stessi che gli si erano rivolti in altre occasioni per chiedere la carità.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il colpo sarebbe avvenuto nella mattinata del giorno di Santo Stefano. Autori del crimine sarebbero tre nomadi di origine rom, due uomini e una donna, arrivati dal campo di località Sirai a Carbonia. Giunti a Villasor con una Bmw, avrebbero parcheggiato l’auto nelle vicinanze della parrocchia di San Biagio. La donna sarebbe scesa dalla vettura per controllare che dentro la chiesa non ci fosse nessuno e poi avrebbe dato il “via libera” ai complici. A questo punto due uomini avrebbero forzato la porta che conduce all’abitazione di don Collu, mentre un terzo è rimasto a fare il palo. Dalla canonica hanno portato via tra i 200 e i 300 euro, anche se probabilmente le loro aspettative erano più alte visto il periodo di festa.

«Mi hanno derubato, è vero, ma li perdono e di certo non smetterò di aiutare chi è in difficoltà». Il parroco della chiesa di San Biagio don Salvatore Collu porge l’altra guancia dopo aver subito un furto proprio da quelle persone che cercava di aiutare. E non si perde d’animo. «Sono molto tranquillo, non è cambiato nulla».

«Mi hanno derubato, è vero, ma li perdono e di certo non smetterò di aiutare chi è in difficoltà». Il parroco della chiesa di San Biagio don Salvatore Collu porge l’altra guancia dopo aver subito un furto proprio da quelle persone che cercava di aiutare. E non si perde d’animo. «Sono molto tranquillo, non è cambiato nulla».

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il colpo sarebbe avvenuto nella mattinata del giorno di Santo Stefano. Autori del crimine sarebbero tre nomadi di origine rom, due uomini e una donna, arrivati dal campo di località Sirai a Carbonia. Giunti a Villasor con una Bmw, avrebbero parcheggiato l’auto nelle vicinanze della parrocchia di San Biagio. La donna sarebbe scesa dalla vettura per controllare che dentro la chiesa non ci fosse nessuno e poi avrebbe dato il “via libera” ai complici. A questo punto due uomini avrebbero forzato la porta che conduce all’abitazione di don Collu, mentre un terzo è rimasto a fare il palo. Dalla canonica hanno portato via tra i 200 e i 300 euro, anche se probabilmente le loro aspettative erano più alte visto il periodo di festa.

L’indagine

L’azione è stata rapidissima: ci hanno messo circa 9 minuti a entrare e uscire. Ma pur conoscendo le abitudini della vittima, ai ladri forse sono sfuggite le telecamere presenti nell’area, le stesse che li hanno inchiodati: la parrocchia si affaccia sulla piazza Matteotti, a pochi metri da municipio e attività commerciali, ma (soprattutto) si trova dall’altro capo della strada rispetto alla caserma dei carabinieri. I militari, anche grazie alle tante telecamere di sorveglianza nella zona, hanno ricostruito la dinamica in pochissimo tempo. Inoltre il parroco li ha poi riconosciuti: erano gli stessi che gli si erano rivolti in altre occasioni per chiedere la carità.

«Il caso ha voluto che io fossi fuori per alcuni minuti per svolgere alcune commissioni» racconta il parroco, «mi sono accorto del furto quando sono tornato a casa: ho trovato tutto a soqquadro e ho capito». A don Collu è bastato attraversare la strada e fare denuncia. «Questo fatto non mi scoraggia dal fare del bene», sottolinea il parroco: «Certo è stata una vigliaccheria,ma ormai è andata così. Mi dispiace più per i danni che hanno fatto alle porte che per i soldi, che erano comunque pochi».

La condanna del sindaco

Meno comprensivo il sindaco sorrese, Massimo Pinna: «Condanno assolutamente questo gesto, mi auguro che la legge faccia il suo corso e punisca questo reato. Queste persone hanno abusato della bontà del parroco che li ha sempre aiutati in altre circostanze». E poi spende alcune parole anche per i carabinieri: «Un grande plauso alle forze dell’ordine che hanno ricostruito la vicenda in tempi brevi e trovato gli autori del furto. È la dimostrazione che la presenza dei carabinieri, ma anche della polizia locale, permette ai cittadini di dormire sonni più tranquilli e di sapere a chi rivolgersi quando succedono cose di questo genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata