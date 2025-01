Perdite sotterranee, maxi bollette 

Prima una bolletta da tremila euro, adesso un’altra da seimila. Non c’è pace per i residenti di una palazzina di Area in via S’Arrulloni. Dodici famiglie messe in ginocchio da un impianto vecchio e fatiscente, causa di numerose perdite sotterranee che portano a bollette stellari per acqua non consumata.

Così adesso stanchi della situazione, gli abitanti hanno deciso di rivolgersi a un avvocato e di portare la questione in tribunale.

«Segnalata da anni»

«È da anni che segnaliamo questa situazione ad Area», dice l’amministratore del condominio, Agostino Valdes, «ma soltanto qualche giorno fa, quando ormai le bollette erano arrivate, sono venuti e hanno cercato di chiudere quella vecchia tubatura. Siamo amareggiati perché qui si tratta di consumi che non ci riguardano e ci sono famiglie che non possono permettersi di pagare quella cifra, dal momento che abbiamo appena finito di pagare i 3.000 euro della bolletta precedente».

L’origine dei problemi

La questione è questa: ogni inquilino ha un suo contatore, ma l’acqua arriva da un contatore centrale in grave stato di degrado. E così si ritrovano a pagare acqua che non consumano per via delle perdite che sono sotto il terreno ma anche nel contatore. Tra l’altro proprio per questi motivi, l’ascensore, almeno una volta al mese, si riempie d’acqua. «E ogni volta» aggiunge Valdes, «siamo costretti a chiamare gli operai per svuotarlo». Le perdite, «derivano soprattutto da un tubo che porta l’acqua al serbatoio da 30mila litri per l’approvvigionamento di tutte le palazzine ed è appunto pieno di perdite. Adesso Area l’ha chiuso, vediamo se le cose si risolveranno».

Causa in tribunale

Ma intanto la bolletta resta: «A marzo andremo in tribunale», anticipa Valdes, «perché comunque è assurdo che in tutti questi anni Area non abbia fatto niente per risolvere la questione». Tutte queste perdite stanno creando problemi anche all’interno degli appartamenti: un’inquilina tempo fa si era vista recapitare una bolletta da 26mila euro.Intanto dalla settimana scorsa due famiglie sono senza acqua «pare per una rottura di un altro tubo che non si sa in quale piano sia. Stiamo aspettando che Area intervenga con una squadra di pronta emergenza».

Manutenzione

E restano anche i problemi si scarsa manutenzione nelle palazzine a cominciare dal soffitto del parcheggio dove continuano a staccarsi pezzi di muro che vanno a finire sopra le auto.L’assenza di manutenzione è problema comune a tutte le case popolari distribuite nei diversi quartieri cittadini. Come è il caso di quelle di via Santa Lucia, dove anche qui i residenti sono costretti a fare i conti con perdite idriche per via di tubature fatiscenti anche all’interno delle singole abitazioni e dove i balconi perdono pezzi in attesa di un intervento di recupero.

Proprio nel rione di Santa Lucia, a Sant’Antonio, per cercare di attenuare il degrado, qualche tempo fa le associazioni assieme al Comune, avevano fatto realizzare un grande murale nella facciata di una delle palazzine.

