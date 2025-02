Perdite mai riparate, esposto in Procura 

Vigne e uliveti invasi dall’acqua, terreni fertili trasformati in paludi, strade rurali impercorribili. Una scena che si ripete da anni nelle campagne di Serdiana, tra Modulu e Pauli Mannu a causa di una condotta colabrodo, quella di Abbanoa, che scarica sui campi centinaia di litri d’acqua al giorno.

I danni

Gli agricoltori non sanno più a che santo votarsi: tutte le segnalazioni e le richieste di intervento presentate al gestore idrico sono rimaste inascoltate. «Per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura di Cagliari – annuncia il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu – chiediamo che vengano accertate le responsabilità e presi i necessari provvedimenti a tutela dell’interesse pubblico».

Il problema va avanti dal 2010, raccontano gli agricoltori della zona, in passato si è cercato di rattoppare le tubazioni ma dopo qualche mese l’acqua torna a invadere i campi di Modulu: «Ho perso mezza vigna - dice Massimo Casula – a inizio febbraio il mio trattore è sprofondato nel terreno. É rimasto lì per due giorni. Nella zona ci sono quattro o cinque perdite che nessuno ripara. In passato abbiamo avuto qualche piccolo risarcimento poi più nulla».

Stessa situazione a Pauli Mannu: «Il mio terreno è letteralmente impregnato d’acqua – racconta Gianni Marras – questo provocherà l’asfissia dell’apparato radicale delle viti e la morte di tutti i ceppi interessati. Mi preoccupa il fatto che la perdita aumenti di giorno in giorno. Se non intervengono subito la mia terra sarà irrimediabilmente compromessa. Diventerà come gli altri terreni che hanno mutato ormai aspetto. Dove c’erano vigne e uliveti ci sono ora dei canneti. Non si può più coltivare nulla, stiamo parlando di decine di ettari».

La denuncia

La modifica dell’ambiente naturale è uno dei motivi che hanno indotto il sindaco a presentare l’esposto «É intollerabile, la legge impone ad Abbanoa di intervenire - afferma Cuccu – ma la questione è più ampia, riguarda la corretta gestione di una risorsa limitata come quella idrica. L’acqua è un bene universale che non può essere sprecato». Iniziativa che non ha lasciato indifferenti i vertici di Abbanoa.

Ieri c’è stato un primo contatto con l’amministrazione comunale: «Vogliamo risolvere il problema – fanno sapere da Abbanoa – la questione è complessa, sul tratto interessato dalla perdita ci sono interferenze con altre infrastrutture che hanno fino a oggi reso impossibile l'intervento. Non è ipotizzabile la disalimentazione della condotta che fa parte dell’acquedotto Campidano al servizio di numerosi centri (da Donori fino a Capoterra) con una popolazione servita di 110mila abitanti».

Il sindaco Cuccu prende atto ma non arretra: «Capisco tutto ma ciò che preoccupa è che, a oggi, non ci sia un progetto per la sistemazione della condotta. Questa situazione non può andare avanti. Io ho il dovere di tutelare la mia comunità. Il gestore idrico si assuma la sua responsabilità e metta immediatamente fine a questo spreco».

RIPRODUZIONE RISERVATA