Perdite infinite, il Comune dice basta  

«Occorre un cambio di passo da parte di Abbanoa: servono sostituzioni integrali di interi tratti della rete idrica, perché non si può intervenire ogni due o tre settimane sempre sulle stesse tubature». Con queste parole la sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, ha commentato l’ennesimo guasto che ieri mattina ha trasformato via Toscana e via Lombardia in un vero e proprio fiume di acqua e fango. Ancora una volta la perdita si è verificata nello stesso punto, già riparato appena un mese fa, e il flusso ha raggiunto persino il pozzetto di raccolta delle acque in via Lombardia. In questa stessa strada, pochi giorni fa, i tecnici di Abbanoa erano già dovuti intervenire per un guasto analogo, che continua a ripresentarsi con regolarità. Qui l’asfalto ha iniziato a sollevarsi in modo preoccupante, tanto che i residenti, ricordando il recente e grave scoppio di una condotta, hanno immediatamente allertato la Polizia locale, intervenuta per mettere in sicurezza l’area.

Il danno e la beffa

Oltre allo spreco di un bene prezioso come l’acqua, i cittadini assistono anche alla beffa del continuo taglio e rattoppo dell’asfalto, rifatto appena due mesi fa dopo anni di attesa. Via Toscana e via Lombardia, infatti, non venivano asfaltate da tempo e i lavori eseguiti a inizio estate avevano riportato decoro e sicurezza alla viabilità, regalando ai residenti un sollievo durato però solo poche settimane. Ora le strade si ritrovano di nuovo dissestate.

La prima a non accettare questa situazione è proprio la sindaca: «Siamo davanti a un vero spreco di denaro pubblico», dice Monica Cadeddu. «Non è pensabile – aggiunge – che una perdita venga riparata e, poco dopo, si riapra qualche metro più avanti. Alcune condotte hanno oltre settant’anni: non è più sostenibile continuare con soluzioni tampone».

L’ordinanza

Decisa a non limitarsi alle proteste, Cadeddu annuncia di voler utilizzare ogni strumento a disposizione: «I cittadini hanno diritto a maggiore tutela e lo stesso vale per le risorse comunali. Quando un’amministrazione riesce a investire nella manutenzione delle strade, non è tollerabile che quelle opere vengano compromesse subito da guasti ripetuti che vanno affrontati alla radice, con interventi strutturali e definitivi».

Proprio per questo, la sindaca ha firmato un’ordinanza con cui intima ad Abbanoa di intervenire con urgenza, entro dieci giorni, per porre rimedio alle gravi situazioni di incuria e degrado che minano sicurezza viaria, igiene pubblica e salute dei cittadini. L’atto prescrive il rifacimento integrale della condotta fognaria di via Toscana e, contestualmente, di corso Umberto.

Se l’azienda non rispetterà i tempi fissati, il Comune annuncia che procederà con la denuncia per danno erariale all’autorità giudiziaria.

