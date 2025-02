Perdite idriche, via IV Novembre adesso è un lago 

Continuano le perdite nella rete idrica a Sestu e desta un certo allarme una più importante delle altre in via IV Novembre, all’angolo con via Brigata Sassari. Un lago, che ha creato problemi alla circolazione dei veicoli: la situazione va avanti da qualche giorno e molti hanno segnalato il problema al numero verde di Abbanoa, 800022040. I residenti vicini raccontano poi di un abbassamento della pressione, ovvero dell’acqua che usciva con difficoltà dai rubinetti. L’episodio non è il primo dell’anno mentre Abbanoa lavora già anche su altre perdite in città: ieri, spiega la ditta, le squadre stavano lavorando con priorità in via San Gemiliano perché c'era un guasto che stava creando mancanza d'acqua alle utenze. Ma è stato fissato un controllo anche in via IV novembre che dovrebbe avvenire quanto prima. Abbanoa ha inoltre previsto interventi di manutenzione in altre zone di Sestu che verranno annunciati gradualmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA