Perdite idriche, via al maxi cantiere 

Una pioggia di investimenti. Abbanoa arriva al quarto appalto per rimettere in sesto le tante troppe condotte di Sestu che fanno ancora acqua da tutte le parti, e mette in campo un altro milione di euro. Con gli altri lavori svolti dal 2023, il totale sfiora i tre milioni.

Il nuovo appalto

Il gestore dell’acqua stavolta sostituirà 4 chilometri di vecchie condotte. L’intervento, spiega una nota, «è finanziato con i fondi “Por-Fesr” seguiti dai tecnici di ingegneria manutentiva del settore Distribuzione di Abbanoa». Nuove condutture dunque «nel tratto esterno al centro abitato di via San Gemiliano, in via Brigata Sassari, via Fosse Ardeatine, via Montesanto, via della Resistenza, via Genova, via IV Novembre, via Manzoni, via Torino, via Tripoli, via Turati, via Cimitero, via Bellini, via Bach, via Beethoven, via Mozart, via Caboni, via Lazio, via Brodolini e via Einstein». I cantieri dureranno fino a dicembre e i disagi per il traffico saranno ineviutabili.

Nel passato gli interventi hanno riguardato una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza, per alimentare buona parte del centro abitato a sud del rio Matzeu, poi ancora nuove condotte per risolvere problemi di bassa pressione nei quartieri Dedalo, Ateneo e altre zone, e tante sostituzioni in numerose vie di tubi vecchi, o rotti. Ma proprio le perdite sono comparse più volte, come una visita sgradita, negli ultimi mesi. Qualche disagio, a volte niente acqua per ore. Come l’ultimo giorno dello scorso anno, quando mancò nel corso di lavori per riparare una perdita, che durarono mezza giornata. Tutto ciò con una rete che è ancora quella di tanti anni fa, ormai inadeguata. Ma questi interventi dovrebbero migliorare la situazione.

Interventi attesi

«Accogliamo con favore l’avvio del nuovo maxi-cantiere per l’efficientamento della rete idrica», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «si tratta di un intervento atteso e necessario, porterà benefici concreti per i cittadini per la qualità del servizio e la riduzione delle perdite. Un passo importante verso una gestione più sostenibile ed efficiente delle risorse idriche». La sindaca Paola Secci aggiunge: «Ringraziamo Abbanoa e i tecnici impegnati per l’impegno e l’attenzione riservata al nostro territorio, auspicando che i lavori si svolgano nel rispetto dei tempi previsti e con il minimo disagio per la popolazione».

