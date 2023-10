Perdite idriche, nuove segnalazioni 

Nuove perdite idriche nel centro di Sestu. I cittadini ne hanno segnalato una in via Tripoli, un’altra invece è visibile in via Quattro Novembre, creando comunque un pericolo per auto e persone. Secondo i residenti delle vie i problemi durano da alcuni giorni. Sono le ultime perdite di una lunga serie in tutta Sestu negli ultimi mesi. Abbanoa dichiara che a breve saranno inviati i tecnici e ricorda di segnalare sempre perdite e altri problemi al numero verde unico 800022040. È operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche nei festivi. Prima viene segnalato un problema, più rapido dovrebbe essere l’intervento. Resta anche sul tavolo e ancora da definire come tempi un piano completo di rifacimento della rete idrica che coinvolge Sestu e altri Comuni e per cui il gestore dell'acqua ha investito 42 milioni di euro.

