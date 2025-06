Perdite idriche, interventi in via Cagliari 

Ancora interventi d’emergenza di Abbanoa sulla rete idrica di Sestu che presenta da anni diversi problemi, con numerose perdite segnalate soprattutto negli ultimi mesi un po’ in tutta la città.

Questa volta è toccato alla zona del centro con via Cagliari, via Salvemini e via Einstein. Lo ha annunciato la società che gestisce l’acqua spiegando che i lavori hanno riguardato in particolare dispersioni e altri inconvenienti.

Disagi registrati in particolare in via Cagliari, dove per diversi giorni era stato sistemato il cartello di divieto di sosta, anche se i lavori non erano ancora partiti, creando problemi soprattutto ai residenti che cercavano parcheggio la sera e che si sono dunque arrabbiati nel non vedere gli operai in azione.

Il punto interessato dall’intervento è all’incrocio con vico Cagliari, un’area dove in passato le perdite avevano creato più di un inconveniente con crepe nella pavimentazione o addirittura allagamenti in caso di forti piogge. Alla fine i lavori si sono conclusi nel giro di una giornata.

Proseguono inoltre i lavori di ammodernamento della rete e degli acquedotti, l’ultima volta pochi giorni fa, con l’erogazione interrotta per una giornata.

