Perdite idriche, il Comune in trincea 

Buche che diventano voragini, strade transennate per evitare incidenti, cortili e marciapiedi allagati. A Monserrato il problema delle perdite idriche è ormai quotidiano e la rabbia dei residenti cresce ogni giorno, mentre le risposte tardano ad arrivare.

Il disastro

In via Caracalla, dal 4 agosto scorso, la rottura di una condotta ha provocato il cedimento dell’asfalto. Il Comune è intervenuto con le transenne per mettere in sicurezza l’area, ma la falla non è stata ancora riparata. «Il rischio di nuovi cedimenti è concreto. Abbiamo segnalato più volte la situazione ad Abbanoa, anche tramite Pec, ma la risposta è sempre tardiva. In casi simili dovrebbero intervenire entro 48 ore, qui invece passano settimane», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi.

Un copione che si ripete anche in via Alessandro Volta, dove da due mesi sgorga acqua da una perdita che ha riempito una buca trasformandola in una trappola per auto e pedoni. «La strada è pericolosa – denuncia Francesca Aresu –. Ci sono vespe di giorno e blatte di notte, oltre al rischio concreto di incidenti». A farsi sentire anche Veronica Pili, residente in via Decio Mure: «L’acqua riempie le buche, che una volta colme diventano invisibili. Di sera la via è un pericolo per noi automobilisti e per chi cammina a piedi».

Nonnoi furioso

Il quadro delineato dall’assessore Nonnoi è inequivocabile: «Non parliamo di perdite superficiali ma profonde, come dimostra l’ultima in via Clelia, dove l’asfalto è crollato, e il problema è stato risolto solo dopo numerose Pec, sollecitazioni e l’interruzione dell’acqua per oltre 4 ore» sono le sue parole. «L’asfalto mostrava cenni di cedimento da diversi giorni, segnalato da parte nostra con tempismo, ma con il passaggio delle auto e il continuo defluire dell’acqua, si è arrivati al cedimento completo del manto stradale. Poteva essere risolto in poche ore se si fosse intervenuti in tempo».

E prosegue: «È una situazione non più ammissibile: l’acqua è un bene prezioso che non possiamo permetterci di disperdere. I cittadini non possono rischiare la salute ogni giorno. Inoltre a fine mese abbiamo la gara di ciclismo, ma con queste buche per la città rischia di diventare un problema. Serve un progetto serio di manutenzione dei sottoservizi, fino alla sostituzione delle linee ormai vetuste».

Allarme continuo

Oltre a via Caracalla, via Clelia, via Decio Mure e via Volta, negli ultimi mesi Monserrato ha visto segnalazioni anche in via Agricola e via Zuddas, dove la perdita davanti al civico 84 persiste da oltre un mese.

«Una piccola buca – conclude Nonnoi – si trasforma velocemente in una voragine. Mettiamo in sicurezza, segnaliamo, ma non troviamo riscontro. La situazione è al limite e deve arrivare all’attenzione dell’intera area metropolitana».

RIPRODUZIONE RISERVATA