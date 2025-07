«Perdite idriche, emergenza quotidiana» 

Lavori in corso per sostituire la rete colabrodo di via Roma con una nuova condotta, ma in altre zone di Selargius i disagi non mancano.

«I problemi delle perdite abbondanti di acqua continuano a persistere senza che nessuno, ad Abbanoa, faccia intervenire le squadre di riparazioni guasti nonostante le innumerevoli segnalazioni dei cittadini, che si potrebbero disinteressare, ma per senso civico non lo fanno», la denuncia del consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri. Tema più volte portato nell’Aula di piazza Cellarium. Da via Cavour a via San Martino, sino alla perdita idrica di via Milazzo in prossimità dell'intersezione con la via Genova. «Acqua che sgorga e che finisce nella rete fognaria», aggiunge Tuveri, «non a costo zero, perché prima o poi a salvare i bilanci ci penseranno magari la Regione o i conguagli regolatori? Mi domando perché Abbanoa non intervenga a riparare perdite idriche segnalate da mesi».

