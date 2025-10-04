Perdite idriche e ripristini malfatti: è caos 

«Troppe perdite idriche e ripristini fatti male, valutiamo di rivolgerci a un legale per sollecitare Abbanoa». Una richiesta fatta a più riprese in Consiglio comunale a Selargius, accompagnata da segnalazioni e lamentele su disservizi, dalle perdite d’acqua ai cali di pressione nelle case, sino ai tagli per i lavori nelle strade che spesso dopo non vengono sistemate a regola d’arte.

Le proteste

Le lamentele sono frequenti. «Da via San Martino ad altre strade cittadine, la situazione è sempre la stessa», dice il consigliere di minoranza Mario Tuveri, «assistiamo alla negligenza di Abbanoa che preferisce sprecare tonnellate d’acqua anziché intervenire per riparare e eliminare le perdite che si creano all’interno del centro abitato. Ho già suggerito all’assessore di dare mandato ad un avvocato per intervenire e chiedere un provvedimento d’urgenza affinché Abbanoa proceda all’immediata riparazione della rete». Sulla stessa linea il collega di minoranza Riccardo Cioni: «Troppi disservizi, e molte strade e marciapiedi che vengono riparati male dopo i lavori nella rete idrica», dice.Nel frattempo è ripreso il maxi cantiere di Abbanoa nella rete principale di via Roma: lavori sino a fine anno - come riporta l’ordinanza della Polizia locale dove sono elencati divieti e regole per la viabilità durante gli interventi - e per ora nessuna chiusura della strada come successo in primavera fra disagi per residenti e automobilisti, e la disperazione dei commercianti che si erano rivolti al Comune con tanto di petizione.

Il primo cittadino

Sulle lamentele è intervenuto il sindaco Gigi Concu, in risposta alle ennesime interrogazioni sul tema in Consiglio. «Per la prima volta a Selargius stiamo riuscendo a realizzare un efficentamento delle reti idriche e l’intervento più complicato è sicuramente quello in corso nella condotta principale di via Roma con la sostituzione di 1 chilometro di reti. Prima avevamo 200 metri cubi d’acqua persi ogni secondo, un record negativo nell’Isola, una quantità ora dimezzata. Inoltre le perdite sono dovute principalmente al fatto che i lavori nella condotta principale creano sbalzi di pressione, problema che sarà ridimensionato una volta conclusi i cantieri».

La stilettata

Anche il sindaco però bacchetta Abbanoa: «La società sta investendo tanto nel nostro territorio, ma serve però più celerità nella riparazione delle perdite segnalate, e i ripristini delle strade devono essere eseguiti bene e in tempi brevi. Richieste che ho ribadito anche di recente ai vertici dell’azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA