Perdite idriche e ripristini: «Gravi carenze» 

Da una parte l’intervento per rendere la rete idrica di Selargius “intelligente”, dall’altra continuano ad esserci una serie di perdite d’acqua storiche che non vengono riparate.

«La gestione delle acque pubbliche in città non è delle migliori», denuncia il consigliere di minoranza Riccardo Cioni che ha presentato l’ennesima interrogazione in Comune sul tema delle perdite idriche e dei ripristini stradali fatti a metà. «Di recente è stato annunciato da parte di Abbanoa un intervento che renderà la rete idrica cittadina intelligente, non sono un tecnico per fare una valutazione ma da cittadino noto che ci sono perdite da mesi senza che nessuno sia mai intervenuto. È da tempo che segnalo quella in vico Parigi», dice Cioni, «un fiume d’acqua che sgorga e segnalato più volte. Oltretutto c’è ancora il problema dei ripristini dopo che vengono realizzati i lavori da parte della società: via Cambosu, per esempio, è stata oggetto di numerosi interventi ma l’asfalto non è stato mai riqualificato completamente», fa notare.

«Tutto questo è imbarazzante, dobbiamo batterci», dice ancora rivolgendosi al sindaco e alla Giunta, «affinché il nostro territorio venga rispettato, e pretendere che i lavori siano fatti a regola d’arte».

RIPRODUZIONE RISERVATA