Perdite idriche a San Benedetto  e Monte Urpinu  

La Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day) è stata appena celebrata, ma in via Boito le buone pratiche per evitare lo spreco di una risorsa indispensabile non sono di casa. Da cinque giorni, sul marciapiede su cui si affacciano abitazioni e diverse attività (tra cui uno studio tecnico e l'associazione Myosotis) è spuntato uno zampillo (indicato dalla fisioterapista Stefania Bolliri) che riversa una copiosa quantità d'acqua lungo la strada. La colpa, però, non è dei cittadini ai quali (giustamente) viene ricordato di non sprecare l'acqua. Inutili, finora, i solleciti a Comune e Abbanoa.

Anche a Monte Urpinu da dieci giorni c’è un fiume che scorre. Anche in questo caso nessun riscontro alle segnalazioni fatte ad Abbanoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA