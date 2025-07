Perdite fognarie, allarme rientrato 

Dopo due settimane di vana attesa, ieri mattina l’autospurgo comunale è intervenuto in via Schiavazzi per una maxi perdita fognaria che aveva allagato la strada e i residenti hanno potuto finalmente riaprire le finestre e respirare. La fuoriuscita di liquami è stata arginata solo dopo diverse ore di lavoro, tuttavia il problema non può dirsi del tutto risolto perché, dopo l'intervento della ditta incaricata dal Comune, sull'asfalto è rimasto uno strato di fanghiglia maleodorante mista ad un preesistente tappeto di rifiuti. La situazione è migliorata, insomma, ma la puzza, complice il caldo, si avverte ancora e ci vorranno giorni prima che vada via del tutto.

Finestre sempre chiuse

«Siamo stati costretti a restarcene sigillati in casa per due settimane con il naso turato, l’aria era irrespirabile ed era pieno di zanzare», denunciano in coro i residenti di via Schiavazzi 6. «E non è la prima volta che capita», riferisce Mauro Piras, 27 anni, «evidentemente le condotte sono a pezzi perché il problema si ripresenta ciclicamente da anni. Diverse volte in passato avevamo fatto intervenire l’autospurgo noi, a nostre spese. Non se ne può più, serve un intervento risolutivo, non ci basta l’ennesima soluzione tampone». «Vengo spesso qui a trovare mio padre e ogni volta è sempre la stessa storia», allarga le braccia Irene Bartolino, «dopo che intervengono, la fuoriuscita si ripresenta sempre e la puzza è insopportabile».

Rifiuti impropri

Abbanoa ha fatto sapere di non avere competenza sul quel tratto di condotta. «Le reti interne di Sant’Elia non sono gestite da noi, ci compete solo l’anello di via Schiavazzi, tutte le diramazioni interne sono condominiali». Del problema alla fine si è fatta carico personalmente l’assessora comunale Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini) che ieri mattina ha inviato l’autospurgo. Gli operai intervenuti avrebbero rinvenuto all’interno delle tubature rifiuti impropri – stracci e altro – che avrebbero verosimilmente causato l’intasamento all’origine della rottura del tratto di condotta.

L’esposto

Nei giorni scorsi l’emergenza sanitaria è stata segnalata in Consiglio comunale e un esposto ad Area, Comune, Asl, Protezione civile è stato presentato dall’ex presidente della commissione comunale Sicurezza e patrimonio, Marcello Polastri.

