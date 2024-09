Perdite fognarie, Abbanoa interviene 

Dopo una decina d’anni e non pochi sversamenti nelle vie del centro, cominciano ad apparire più chiare le cause e le responsabilità delle massicce perdite fognarie in viale Gramsci. Come quella che di recente ha destato proteste dei commercianti e dei residenti. Su sollecitazioni del Comune, Abbanoa è intervenuta per spurgare il pozzetto e verificare i possibili allacci: sono state così individuate alcune utenze dei palazzi vicini collegati (da stabilire se lecitamente o no) al sistema fognario il quale periodicamente va in tilt.

L’ultima volta una settimana fa, nel corso delle giornate torride, quando un fiume nauseabondo di acque nere si è riversato fra gli ingressi dei negozi e il marciapiede. Abbanoa ha anche confermato al Comune che sarà necessario in un secondo momento eseguire interventi strutturali su quel tratto di sistema. Nulla da fare, invece, per la maxi perdita d’acqua che da quattro mesi viene segnalata dai residenti dei palazzi fra via Sanzio e via Manzoni: quando rimane a stagnare, a seconda delle condizioni meteo, diventa irrespirabile l’aria nei dintorni. Alcuni giorni fa gli inquilini hanno di nuovo sollecitato Abbanoa: l’avevano già fatto in maggio. (a. s.)

