Perdite e piogge scarse: nelle case solo un filo d’acqua 

Non cessano i cali di pressione idrica che da diverse settimane interessano Domusnovas. Avvertito con la prima ondata di calore, il problema persiste anche in queste calde giornate, aggravandosi negli orari di punta: al mattino e a ridosso di pranzo e cena dai rubinetti e dai soffioni delle docce sgorga appena un filo d’acqua. La situazione peggiora nelle aree “più alte” come la zona 167 che necessitano di una maggior pressione. Sui social si sprecano richieste di spiegazioni e ironie che chiamano in causa anche i recenti cantieri di sostituzione delle vecchie condotte idriche nelle vie Monti, Amendola, Gennargentu e Papa Luciani che avrebbero dovuto migliorare la situazione eliminando parte delle tante falle della rete idrica e favorendo un maggior afflusso nella zona ovest del rione Cracchera. L’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio spiega che «il problema è sempre lo stesso: le tante perdite della rete sommate alle scarse piogge e al gran consumo idrico del periodo abbassano il livello della sorgente e causano cali di pressione. I cantieri non influenzano la situazione dato che le nuove condotte non sono ancora collegate alla rete: lo saranno a breve con la ripresa dei lavori dopo alcuni problemi». Restrizioni e razionamenti non sarebbero comunque in programma: «Non li escludiamo ma confidiamo non servano, ci appelliamo al buon senso dei concittadini per evitare sprechi».

