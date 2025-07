«Perdite e miasmi, Abbanoa intervenga» 

Perdite d’acqua ingenti, miasmi irrespirabili e fuoriuscite di liquami dalle fognature. Situazione pesantissima ad Assemini nelle zone di via Campidano e via Piave nel centro abitato e in via Dei Mandorli in località Truncu Is Follas. I cittadini si lamentano in Municipio e il Comune tira in ballo Abbanoa, stavolta con un’ordinanza firmata dal sindaco Mario Puddu: entro il termine perentorio di 10 giorni la società che gestisce il servizio idrico integrato della Sardegna è obbligata a effettuare un intervento «volto a superare le situazioni di grave incuria, precarietà sanitaria e degrado del territorio» nelle zone limitrofe alle vie Campidano, Piave e Dei Mandorli.

«Un primo passo per quello che sarà un progressivo sollecito di intervento in tutte le zone della cittadina», ha annunciato Puddu, «ci sono delle situazioni veramente insostenibili». E se Abbanoa non interviene? «Il Comune procederà al recupero delle somme anticipate e a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria». Pazienza terminata.

L’ordinanza

Abbanoa, tra i tanti compiti, ha quello di fare la manutenzione alla rete fognaria. Per questo Puddu ha ordinato «di provvedere, con la massima urgenza, a ripristinare le condizioni di sicurezza sanitaria, di igiene pubblica e ambientale». Lo ha fatto a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini relative a frequenti sversamenti di liquami provenienti dai pozzetti. Abbanoa è stata sollecitata più volte per risolvere le criticità legate ai copiosi trabocchi registrati su tutto il territorio comunale, senza che facesse seguito alcun riscontro. Ieri mattina, in via Piave, gli operai di Abbanoa erano in azione. La cosa strana è che all’azienda non risultano segnalazioni sulle vie oggetto dell’ordinanza: «Abbiamo un canale dedicato per le segnalazioni dei guasti - hanno fatto sapere dalla società - ma non risultano segnalazioni per vie Campidano, Piave e dei Mandorli». I lavori? «Se si tratta di problematiche sulle reti fognarie di nostra competenza, effettueremo immediatamente gli interventi».

I cittadini

Fiduciosi, alla vista delle ruspe, alcuni residenti: «Finalmente i lavori sono cominciati - ha commentato Maria Bonaria Lecca, residente nel punto in cui via Piave interseca via Garibaldi - la situazione era inaccettabile». Proprio ieri, in via Cagliari, l’aria era intrisa di una puzza insopportabile. Barbara Stara, residente in via Loru, ha commentato esasperata: «Ormai stiamo segnalando i disagi da più di un anno, ma nessuno ci ascolta. Conviviamo con api e piccioni che vengono a “bere nel laghetto”». Ignazio Lecca è perentorio: «L’ordinanza va inviata con somma urgenza agli ispettori del Nucleo antisofisticazione e sanità e alla Asl. Inoltre deve essere estesa a tutto il centro abitato, segnalando anche le numerose e frequenti perdite idriche».

