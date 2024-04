Perdite e disagi a Città Nuova e Badu ’e Carros 

Spreco e disagi per una perdita d’acqua che va avanti da un mese. Gli abitanti di via Aldo Moro, quartiere Città Nuova, protestano per il mancato intervento di Abbanoa. «Abbiamo segnalato il problema, ma nulla è stato fatto. Ci viene risposto che non ci sono imprese per sistemare i danni», spiegano alcuni residenti, stanchi dell’attesa.

È in via di soluzione un altro problema che è emerso da qualche tempo nell’area prospiciente il muro di cinta del carcere di Badu ’e Carros.

Oltre la recinzione è stato segnalato uno sversamento della rete fognaria che sprigiona miasmi nauseabondi, soprattutto - spiegano alcuni residenti - «a giorni alterni e orari pressoché costanti nel primo mattino e in serata, all’imbrunire». Una situazione seria anche dal punto di vista sanitario che è stata subito segnalata al Comune e alla polizia municipale.

Alcune settimane fa i vigili urbani hanno fatto un sopralluogo e verificato l’urgenza di un intervento.

Gli operai, infatti, sono arrivati e hanno avviato i lavori necessari a tamponare la rete fognaria ed eliminare lo sversamento accompagnato dai miasmi che hanno disturbato la quotidianità dei residenti e di chi lavora in varie attività della zona, vicine al muro di cinta del penitenziario. (s. d.)

