Perdite d’acqua, uno spreco senza fine in pieno centro abitato 

A una perdita riparata se ne aggiunge un’altra nella condotta ormai colabrodo a Pula. La perdita sulla Strada Statale 195 di fronte al Forte Village è stata aggiustata dopo mesi di spreco idrico, ma in via Circonvallazione, a due passi dal centro del paese, l’acqua fuoriesce dalle tubature causando bassa pressione nelle abitazioni vicine e danni all’immagine della splendida cittadina frequentata, anche nel mese di settembre, da centinaia di turisti.

Inoltre condotte malridotte anche in via Firenze e viale Marconi, dove la situazione è ormai così da mesi. Inoltre, nella Strada Comunale di Su Guventeddu, persiste l’intasamento fognario che causa odori sgradevoli e la presenza di liquami sulla carreggiata.

«La situazione è diventata insostenibile – dichiara il sindaco di Pula Walter Cabasino – Noi non possiamo intervenire personalmente per riparare le condotte di Abbanoa. È un servizio che deve garantire il gestore idrico unico. Raccogliamo ogni giorno segnalazioni da parte dei cittadini per questa situazione, ma noi come comune, non possiamo agire direttamente. Mi sono interessato personalmente al problema spedendo diverse lettere al gestore idrico. Ci sono stati molti sopralluoghi in questi mesi, ma di riparazioni non c’è traccia». (f. c.)

