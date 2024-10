Perdite d’acqua: la sindaca Falconi incontra Abbanoa 

Si moltiplicano i disagi a Fonni, ormai da mesi ostaggio dei guasti nelle condotte idriche, con sullo sfondo i continui rattoppi delle squadre di Abbanoa. E dopo le perdite fra le vie Brigata Sassari, Gennargentu e nella periferia in direzione Gavoi, si registrano delle nuove falle. Diversi i malumori fra i residenti e gli imprenditori dell'agroalimentare, impossibilitati ad operare, con l’acqua ritornata a sgorgare nei rubinetti solamente a tarda sera. Dopo la recente lavata di testa ai vertici di Abbanoa, per il ritardo nelle comunicazioni e per i continui disagi, e partendo dai recenti lavori svolti nel Govossai, la sindaca Daniela Falconi aupisca una accelerazione dell’interconnessione con la diga di Olai. E non mancando di apprezzare l’interlocuzione delle scorse ore, col neo presidente di Abbanoa, Giuseppe Frau rilancia: «A breve ci confronteremo per riflettere sulle problematiche idriche in tutti i Comuni sardi». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA