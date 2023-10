Perdite d’acqua, il serbatoio pensile adesso fa paura 

Il serbatoio pensile di via Quartu Sant’Elena fa paura. Da qualche giorno una perdita d’acqua e la presenza di vistose crepe destano preoccupazione tra residenti e passanti. L’ufficio tecnico del Comune ha inviato una segnalazione ad Abbanoa e ieri i tecnici hanno effettuato un sopralluogo. «È stato riscontrato un gocciolamento dovuto alla trasudazione della vasca - rassicurano dalla società - La quantità in uscita è minima, non sta creando disservizi in quanto non sono pregiudicati i livelli nel serbatoio». Nulla di allarmante, dunque, per i tecnici di Abbanoa. Eppure chi solleva gli occhi verso il vascone qualche timore ce l’ha. «Stiamo predisponendo la riparazione - aggiungono dall’azienda - Interventi di questo genere rientrano nelle manutenzioni ordinarie che vengono eseguite senza programmazione, in base alle necessità». Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, invece, il gestore annuncia due grossi appalti già aggiudicati che partiranno nei prossimi mesi. «Si tratta di un investimento di quasi due milioni di euro che porterà alla sostituzione integrale di cinque chilometri e mezzo di reti idriche». E a proposito di condotte colabrodo, in questi giorni gli operai sono impegnati all’incrocio tra viale Repubblica e via della Libertà per eliminare una perdita d’acqua. ( m.g. )

