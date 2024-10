Perdite d’acqua, falle riparate dopo una lunga estate di disagi 

Sono riprese le riparazioni della rete idrica a Pula. Le interlocuzioni tra il sindaco Walter Cabasino e Abbanoa hanno portato una svolta. Dopo le riparazioni fatte in viale Marconi e in via Circonvallazione, i tecnici di Abbanoa sono tornati a Pula per sistemare le condotte ancora malridotte.

Sono in totale sei le vie in cui l’acqua zampillava dalla carreggiata causando disagi: tra le situazioni più critiche c’era quella di via Firenze, dove una cunetta si era trasformata in un torrente. L’intervento dei tecnici ha però risolto il problema. La situazione si è ristabilita anche in via De Gasperi, via La Marmora, via Bologna, via Nora e nella strada vicinale Domus de Maria.

«Gran parte delle perdite è stata riparata», conferma Cabasino: «Confidiamo nella collaborazione dei cittadini per la segnalazione eventuali ulteriori perdite. Presto interverremo anche sull’anello di Nora per sostituire la condotta fognaria collassata».

«Tutto in ritardo», denuncia Ilaria Collu, del gruppo di minoranza “Siamo Pula”: «Una consuetudine per l’amministrazione Cabasino. Dalle prime segnalazioni sono passati mesi. Cittadini portati all’estremo e un’estate lasciata andare tra perdite d’acqua e liquami fognari. Una lentezza inconcepibile».

