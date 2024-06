Perdita, migliaia di litri d’acqua sprecati 

Ha compiuto una settimana la fontana spontanea che zampilla a Villanova, nella parte alta di via San Saturnino all’altezza del numero 83, nel tratto che dopo la biforcazione si dirige verso piazza Tristani.

Alcuni residenti avevano notato già dieci giorni fa, domenica 16, che dalla parete del gradone che costeggia la strada sulla sinistra sgorgava acqua in abbondanza da quattro scarichi. Ma una segnalazione del guasto può essere datata con certezza a martedì 18 alle 8,51, perciò è corretto dire che la fontana, appunto, ieri ha compiuto una settimana di attività. Il giorno dopo la chiamata residenti e automobilisti hanno notato una squadra di tecnici che interveniva sul manto stradale, perciò la segnalazione non è stata inefficace. Evidentemente lo è stato l’intervento,anche se a differenza dei primi giorni adesso il fiotto sgorga solo da uno degli scarichi.

In compenso il getto è consistente, e misurarne la portata non è difficile. Sistemando un boccale graduato sotto il getto e rilevando col cronometro quanto tempo impiega a riempirsi, si può stimare la perdita in un litro ogni 8 secondi. Dividendo i 604.800 secondi che compongono una settimana per 8, si ottiene che la perdita finora ha fatto colare nei tombini almeno 75.600 litri d’acqua (presumibilmente potabile, di certo perfettamente limpida e inodore). La stima in realtà va ampliata, visto che anche ieri (ottavo giorno) l’acqua ruscellava sull’asfalto. Diciamo che se si fermasse oggi, staremmo entro i 100mila litri sprecati.

RIPRODUZIONE RISERVATA