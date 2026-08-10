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Sestu.
11 agosto 2026 alle 00:38

Perdita maleodorante a “Is Coras” 

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Passano gli anni e la perdita a Is Coras non manca. In questa zona di Sestu, poco lontano dal centro raccolta rifiuti, ogni tanto la tubatura intasata cede e lascia fuoriuscire in strada un fiume maleodorante. Un problema di igiene pubblica, nonché un pericolo per gli automobilisti e i motociclisti, costretti a fare lo slalom, anche perché qui il traffico è intenso. Non si contano le segnalazioni di chi abita e lavora in zona, rivolte ad Abbanoa. Non è di nostra competenza, risponde però ogni volta il gestore dell’acqua pubblica. La rete della zona infatti è a cura del Comune, quindi le segnalazioni vanno fatte sul sito del Comune o sull’app Municipium. Spesso la fognatura si intasa anche perché la rete è vecchia e vi finiscono rifiuti o detriti. E ogni volta il Comune è intervenuto per rimediare. Stavolta però dal palazzo di via Scipione arrivano le prime notizie di un intervento definitivo previsto per settembre. ( g.l.p. )

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