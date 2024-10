Perdita idrica, tre mesi senza interventi 

Da fine luglio in via Seneca c'è ancora una perdita idrica nella cunetta di un lato della strada. Sebbene sia molto più piccola rispetto a quelle di via Sant’Angelo e via Caracalla (riparate ad agosto inoltrato) gli abitanti - che da due mesi abbondanti a questa parte mandano continue segnalazioni - si chiedono quando Abbanoa si deciderà ad inviare i propri operai ad aggiustarla.

Dal canto suo, l'azienda assicura: «Abbiamo già dato mandato all'impresa della manutenzione di intervenire quanto prima». E spiega: «Quando si verifica una perdita facciamo sempre un sopralluogo, verifichiamo l'intervento che c'è da eseguire e in base all'entità della perdita in questione e anche al fatto che causi disservizi nell'erogazione o disagi alla viabilità stabiliamo la priorità. Abbiamo avuto diverse emergenze tipiche del periodo estivo. Ora stiamo recuperando anche il pregresso».

