Perdita idrica tra via Mameli e via Bruscu Onnis, strada allagata e disagi per automobilisti e pedoni 

Una consistente perdita idrica si è verificata ieri in via Mameli, all’altezza dell’incrocio con via Bruscu Onnis, provocando notevoli disagi e pericoli alla viabilità.

L’acqua fuoriesce copiosamente da un piccolo tombino situato al centro della carreggiata, trasformando il tratto di strada in una vera e propria corrente che scende verso viale Trieste. Il flusso ha reso difficile la circolazione sia per i veicoli che per i pedoni, con il manto stradale completamente allagato in alcuni punti. Sul posto sono attesi gli interventi dei tecnici e delle squadre di emergenza per individuare l’origine della perdita e ripristinare la normale viabilità. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che potrebbe essere legato a un guasto della rete idrica sotterranea. Pochi giorni fa un problema al serbatoio di San Vincenzo aveva lasciato senza acqua mezza città per oltre dieci ore, tanto che il Comune aveva dovuto chiudere alcune scuole rimaste coi rubinetti a secco, mentre i ristoratori del centro avevano protestato per i danni subiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA