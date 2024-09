Perdita idrica riparata dopo un mese  

Quasi non ci credevano più gli abitanti di via Sant'Angelo. Avevano perso ogni speranza di vedere gli operai di Abbanoa riparare la grossa perdita idrica che stava danneggiando l'asfalto. Invece ieri è successo: dopo poco più di un mese (la prima segnalazione è di fine luglio) una squadra ha aggiustato la condotta chiudendo anche le buche che si erano formate a causa del continuo fuoriuscire dell'acqua.

«Le buche stavano diventando sempre più grandi», dice Francesco Cao, un residente, «costringevano le auto a fare lo slalom e noi pedoni a stare attenti a dove mettevamo i piedi per non inciampare e farci male, un rischio soprattutto per le persone anziane. La perdita e la buca grande si trovavano proprio davanti all'ingresso di un’abitazione». Le segnalazioni ad Abbanoa sia da parte del Comune che degli abitanti della via si stavano moltiplicando di giorno in giorno. Ora la situazione è tornata alla normalità, ma per gli abitanti si tratta di un ritardo inaccettabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA